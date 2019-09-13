تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الملفوف الأحمر

القاهرة - لايف ستايل مقادير سلطة الملفوف الأحمر

- الملفوف الأحمر : رأس

- البصل : 1 حبة

- طماطم : 1 حبة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم فرماً ناعماً)

- عصير الليمون : ربع كوب

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة طريقة تحضير سلطة الملفوف الأحمر 1- افرمي الملفوف ثم البصل فرماً ناعماً ثم ضعي الشرائح في طبق. 2- قطعي الطماطم إلى مكعبات صغيرة الحجم وأضيفيها إلى الطبق. 3- زيدي البقدونس، عصير الليمون الحامض، زيت الزيتون والملح. Advertisements 4- قدمي السلطة إلى جانب أطباقك الرئيسية. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سلطة الملفوف الأحمر لرجيم صحي سلطة الملفوف الأحمر السريعة

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