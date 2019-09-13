فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية العام الدراسى الجديد، يجب على كل أم وأب أن يهتما بعمل مجموعة من الاحتياطات الصحية للطفل قبل دخول المدرسة للعودة إلى الدراسة بحالة صحية أفضل، وفقاً لموقع "Doctor". 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة 1- إعطاء الطفل التطعيمات هناك تطعيمات أساسية يجب أن يحصل عليها الطفل، منها الأنفلونزا الموسمية، الذى يعطى كل عام. 2- عمل اختبار النظر Advertisements الذهاب لطبيب العيون لإجراء اختبارات النظر الروتينية قبل موعد المدرسة. 3- اختبار السمع يجب إجراء اختبار السمع، لأن ضعف السمع يمكن أن يؤثر على قدرات طفلك. 4- حقيبة مدرسة لا تؤثر على الظهر شراء حقيبة مدرسة تحافظ على ظهر الطفل مستقيماً. 5- روتين نوم صحى تنظيم ساعات نوم ثابتة للطفل.

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