مشروبات طبيعية لإزالة السيلوليت

تعاني غالبية النساء من مشكلة السيلوليت ، وتحديداً في البطن والفخدين والأرداف، وإن كنت فقدت الأمل في التخلص من هذه المشكلة، كونك اختبرت العديد من الكريمات والتقنيات من دون نتيجة، نقدم لك طريقة تحضير مشروبات طبيعية ذات نتائج مذهلة في القضاء على السيلوليت نهائياً.

يمكن تناول هذه المشروبات لعشرة أيام، وستدهشين بفقدانك للوزن الزائد واستعادة طاقتك.. ومنحك الشبع لفترة أطول.

وصفة الكركم

مكونات الوصفة:

قليل من الكركم

ملعقة من خل التفاح

نصف ملعقة الشوفان

كوب من الماء الدافئ

ملعقة من حبة البركة

ملعقة كبيرة بذر كتان

طريقة التحضير:

في وعاء على النار ضعي الكركم وحبة البركة وبذر الكتان وقومي بغليهم لدقائق، ثم قومي بتصفيتهم وإضافة عصير الليمون وخل التفاح، وفي الخلاط الكهربائى قومي بضرب كافة المكونات مع الشوفان وسحقهم جيداً، وحفظه في الثلاجة وتناول كوب منه يومياً على الريق وبعد الوجبات.

وصفة الكيوي

المكونات

لتحضير هذا العصير، أنت تحتاجين الى: حبتين من الليمون الحامض، حبتين من الكيوي، حبتين من الإجاص، حفنة من أوراق النعناع، وليتر ونصف الليتر من الماء

قومي بتقطيع كل من الليمون الحامض، الإجاص والكيوي الى شرائح دائرية، من ثم ضعي الماء في إناء على النار وأضيفي إليه الشرائح. وحين يبدأ المزيج بالغليان، انتظري خمس دقائق وارفعيه عن النار. بعدها، صفي المزيج واحتفظي بالماء جانباً. أما البقايا فضعيها في الخلاط الكهربائي واطحنيها جيداً، ثم أضيفي إليها كوبين من الماء المغلية التي احتفظت بها.

كيفية استهلاكه

تناولي كوبين من هذا العصير يومياً، وذلك قبل 45 دقيقة من تناول الوجبة الغذائية. لكن، يجب استهلاكه خلال النهار كونه غنياً بالفيتامينات ويزودك بالطاقة والنشاط، لذلك قد يسبب لك القلق في حال تناولته في المساء.

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وصفة الرمان

مكوناته

لتحضير هذا المشروب أنت تحتاجين الى: حفنة من قشر الرمان المطحون أو بودرة قشر الرمان، القليل من عصير الرمان الطبيعي، ملعقتين من جل الألوفيرا، ملعقة من زيت اللوز أو زيت جوز الهند، وكوب من الماء.

طريقة تحضيره

أولاً، إغلي قشور الرمان مع الماء في وعاء على النار. من ثم، اتركي النقيع ليتخمر لمدة يوم كامل. ثانياً، قومي بتصفية النقيع من قشر الرمان، وأضيفي إليه كلاً من عصير الرمان وجل الألوفيرا وزيت اللوز، أو زيت جوز الهند، مع تحريك المزيج جيداً الى أن يصبح متجانساً. بعدها، احفظي المزيج في زجاجة محكمة الإغلاق.

واظبي على شرب كوب من هذا المشروب مرتين يومياً بعد تناول وجبة الطعام، وستلاحظين النتائج الإيجابية بعد أيام قليلة.

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