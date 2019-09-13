شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل.. اعرفى أسباب وأعراض حرقة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرقة المعدة من المشاكل الشائعة التى تصيب النساء خلال فترة الحمل، لذلك إذا بدأتِ فجأة فى الشعور بألم فى الصدر أو حموضة فهذا يعد علامة على إصابتك بحرقة المعدة، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب وأعراض حرقة المعدة أثناء الحمل، وفقاً لموقع "doctor".



حرقة المعدة فى الحمل

- يمكن أن تحدث حرقة المعدة أثناء الحمل لعدة أسباب تشمل:

- يمكن أن يكون بسبب التغيرات الطبيعية فى الهرمونات بسبب الحمل.

- يمكن أن تؤدي الزيادة في هرمون البروجسترون فى الجسم إلى إرخاء الصمام بين المعدة والمريء، مما يسمح لحمض المعدة بالمرور مرة أخرى إلى المريء وتهيج بطانة المعدة.

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- يمكن أيضًا أن يكون ذلك بسبب ضغط الطفل على المعدة، مما يحتمل أن يدفع محتوياته مرة أخرى إلى المرىء، لذلك ليس من الغريب أن تكون حرقة المعدة أكثر شيوعًا فى فترة الثلث الأخير من الحمل، لأن طفلك يكبر ويزيد الضغط على الأمعاء والمعدة.

- آلام في الصدر مع شعور بالحرقة.

- الشعور بالشبع والانتفاخ.

- كثرة التجشؤ.

- الشعور بالغثيان والقيء.