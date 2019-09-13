شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت تشعر بالعطش دائما.. اتبع هذه النصائح للتخلص منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض البعض للعطش بشكل مستمر، وهذا الأمر يتسبب فى الكثير من التوتر والقلق لصاحب هذه المشكلة، وبعد إجراء تحليل السكر للاطمئنان أن هذا الشخص ليس مصابا بهذا الأمر يجب عليك القيام بهذه النصائح للتخلص من العطش، وذلك وفقا لموقع "webmed".

هناك العديد من النصائح المهمة التى تساعد فى التغلب على مشكلة الشعور الدائم بالعطش، ومنها:

- عليك تناول 3 لترات من الماء مقسمة على مدار اليوم، وذلك لترطيب الجسم.

- تناول الخضراوات الورقية بكثرة كالخس والخيار والجرجير، فهى أطعمة غنية بنسبة جيدة من الماء، وهذا يتسبب فى مساهمة الجسم فى الشعور بالحد من العطش.



نصائح لتجنب العطش

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- تناول الفواكه الغنية بالألياف كالبرتقال والجوافة، فهى تمد الجسم بنسبة عالية من الماء، ولذا لا تتردد في تناولهم بكثرة.

- تناول العصائر الطازجة المصنوعة فى المنزل وغير المحلاة.

- تجنب تناول المخللات لأنها غنية بنسبة عالية من الأملاح التى تساعد في التخلص من مخزون الماء في الجسم.

- تجنب الأسماك المملحة كالرنجة والفسيخ لأنها تتسبب في شعور بالعطش بشكل كبير.

- تجنب تناول الأطعمة الحارة فهي تزيد من الشعور بالعطش.

- ابتعد قدر الإمكان عن التعرض لأشعة الشمس لأنها تزيد بشكل كبير في شعورك المستمر بالعطش.