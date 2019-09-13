شكرا لقرائتكم خبر عن لو على طول عندك هبوط.. نصائح للتخلص منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصاب العديد من الأشخاص بالهبوط، وهذا له العديد من الأسباب الصحية ومنها هبوط الضغط أو السكر أو جفاف الجسم، ولذا يقدم الخليج 365 بعض النصائح المهمة للتخلص من مشكلة الهبوط، وذلك وفقا لموقع "healthline".

عند تجاهل الأطعمة الصحية والمفيدة فأنت بهذه الطريقة تعرض صحتك للخطر، وتتسبب فى فقدان جسمك العديد من العناصر التي يحتاجها والفيتامينات، ولذا عليك الاهتمام بنوعية الطعام المتناول.

وهناك بعض النصائح التى أكد عليها التقرير للحد من الإصابة بالهبوط، ومنها:

- تناول 5 وجبات مقسمة على مدار اليوم، وذلك لتشغيل المعدة والأمعاء وأيضا إمداد الجسم بالعناصر التى يحتاجها.

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- من أهم النصائح التى تساعد فى الحد من الإصابة بالهبوط هو تناول طبق من السلطة الخضراء يوميا، فهى من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر التى يحتاجها الجسم.

- الفواكه غنية بالسكريات وأيضا تمد الجسم بجميع العناصر والفيتامينات، لذا عليك الإكثار من تناولها.

- تناول 2 لتر من الماء يوميا يساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالهبوط ولذا لا تترد فى تناولها.

- تناول ملعقة يوميا من العسل الأبيض فهى تمد الجسم بالعناصر التى يحتاجها، وأيضا تساعد على تنظيم نسبة السكريات فى الجسم.