علاج الميكروب الحلزونى فى المعدة قد يقلل من حدوث سرطان الأمعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط علاج الميكروب الحلزونى فى المعدة أو ما يطلق عليه اسم "هيليكوباكتر بيلوري"، بمكملات الفيتامينات والثوم بتقليل خطر وفيات سرطان المعدة.
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقام "ونتشينج لي"، من مستشفى ومعهد السرطان بجامعة بكين في بكين وزملاؤه، بشكل عشوائى بتخصيص 2258 شخص من سكان المنطقة المعرضة لخطر كبير للإصابة بسرطان المعدة والذين كانوا يتعالجون من البكتيريا الحلزونية.
وحدد الباحثون 151 حالة إصابة بسرطان المعدة و94 حالة وفاة بسبب سرطان المعدة خلال الفترة من 1995 إلى 2017، وبعد مرور 22 عامًا على التدخل، وجدوا أن الأشخاص التى تم علاجها من البكتيريا الحلزونية بالمكملات الطبيعية مثل الثوم كانوا أقل عرضة للإصابة بالسرطان.
وأضاف الباحثون أن هذه النتائج فرصا محتملة للوقاية من سرطان المعدة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد الأبحاث حول الآثار الإيجابية لمكملات الفيتامينات والثوم وتحديد أي مخاطر محتملة لعلاج الميكروب الحلزونى.
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