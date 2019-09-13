شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الشعور بالدوار.. منها التهاب الأذن الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بالدوار أمر وارد الحدوث فى أى وقت من اليوم نتيجة لأسباب عديدة من بينها الإصابة بمرض أو مشكلة نفسية أو العديد من الأسباب وراء حدوث تلك الحاله المزعجة، قد تكون نوبة الدوخة او الدوار نتيجة ركوب المواصلات فهناك أشخاص لا يتحملون الحركة الكثيرة مما يعرضهم للإصابة بدوار الحركة وما يصاحبه من أعراض أخرى كالغثيان والقىء.

ووفقا لموقع" medicalnewstoday" قد يصاب الشخص بحاله الدوار نتيجة للإصابة باضطراب الأذن الوسطى والالتهاب وانخفاض تدفق الدم بسبب انسداد الشرايين أو الإصابة بمرض في القلب أو كأثار جانبية لتناول بعض الأدوية أو الإصابة بنوبات الهلع والخوف الشديد.

وتتضمن أسباب الشعور بحالة الدوخة والدوار مشاكل الأذن الوسطى نتيجة لـ:

-عدوى الأذن الوسطى.

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-داء منيير.

-الصداع النصفي.

-قلة تدفق الدم.

ويمكن أن تحدث حالة الدوخة نتيجة لعدم حصول المخ على المقدار الكافى من الدم نتيجة لبعض المشاكل الصحية أبرزها الإصابة بتصلب الشرايين،الأنيميا، فقر الدم، الجفاف، نقص السكر في الدم.

كما يسبب الدوار اضطراب القلب نتيجة لمشاكل عدم انتظام ضربات القلب، انخفاض وضغط الدم الانتصابي، والسكتة الدماغية، وتناول بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب، واستعمال العقاقير للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، الأدوية المُهدئة، الارتجاج، الاكتئاب ، اضطراب القلق، نوبات الهلع والخوف الشديد والفوبيا والتى تؤدى إلى الدوار وفقدان الوعى.