شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر بالدوخة بشكل مفاجىء؟..أعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصاب العديد من الأشخاص بالشعور بالدوخة بشكل مفاجيء، أي دون سابق إنذار أو سبب صحي لهذا الأمر، ولكن عند التفكير في التعرض للدوخة يجب عليك أن تعلم أن هناك بعض الأسباب المؤدية لهذا الأمر وقد تكون في الخفاء أي دون أن يعبر جسمك أن هناك مشكلة يعاني منها، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة، وفقا لموقع "webmed".

يصاب نسبة من الأشخاص بالهبوط أو الدوخة بشكل مفاجيء عندما تكون المعدة خالية أي ليس بها طعام، ولذا نجد أن الأشخاص غير المهتمين بتناول وجبة الإفطار أكثر عرضة لهذا الأمر، ولذا يجب عليك الاهتمام بهذه الوجبة المهمة.

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التعرض للإصابة بهبوط في ضغط الدم من أسباب الشعور بالدوخة، وأيضا نقص نسبة السكر في الدم من الأمور المسببة لهذا الأمر، وإصابة الجسم بالجفاف أي نقص نسبة السوائل داخله من الأمور المسببة.

كما أن متبعي الحميات الغذائية الهادفة للقضاء علي الوزن الزائد أيضا أكثر عرضة للإصابة بهذا الأمر نتيجة لفقدان نسبة كبيرة من الوزن دون الاهتمام بنوعية الطعام المتناول.

ويزداد لدى الأشخاص المصابين بالأنيميا الشعور بالدوخة، ولذا عليك الإكثار من تناول السوائل مع تناول الفيتامينات الهادفة للقضاء علي الأنيميا.