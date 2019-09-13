شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أفضل الأوقات لشرب المياه والكميات الصحيحة حسب الوزن والان مع التفاصيل

يوصى الأطباء بشرب كمية كبيرة من المياه على مدار اليوم، لأهميتها على صحة الإنسان، إلا أن الكثيرون لا يعلمون أفضل الأوقات لشرب المياه أو المقادير التي يحتاجها حسب الوزن.

وتقدم الدكتورة أميرة جمال، أخصائية العلاج الطبيعي وعلاج السمنة والنحافة لـ"الوطن"، أفضل الأوقات لشرب المياه والكمية التي يحتاجها الشخص في اليوم.

أفضل أوقات شرب المياه

- قبل تناول الطعام بنحو نصف ساعة كونه يعزز من عملية الهضم.

- قبل الاستحمام لأنه يساعد على استقرار ضغط الدم.

- قبل النوم من أجل تجنب الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية.

- بعد الاستيقاظ من النوم حيث إنه يساعد على تنشيط أعضاء الجسم الداخلية.

كميات شرب المياه يوميا حسب وزن الشخص

- وزن 45 كجم يحتاج 1.9 لتر.

- وزن 50 كجم يحتاج 2.1 لتر

Advertisements

- وزن 55 كجم يحتاج 2.3 لتر.

- وزن 60 كجم يحتاج 2.5 لتر.

- وزن 65 كجم يحتاج 2.7 لتر.

- وزن 70 كجم يحتاج 2.9 لتر.

- وزن 75 كجم يحتاج 3.2 لتر.

- وزن 80 كجم يحتاج 3.5.

- وزن 85 كجم يحتاج 3.7 لتر.

- وزن 90 كجم يحتاج 3.9 لتر.

- وزن 95 كجم يحتاج 4.1 لتر.

- وزن 100 كجم يحتاج 4.3 لتر.