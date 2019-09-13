شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف ماء بالغلاف الجوي لكوكب بعيد: قد يصلح للحياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للمرة الأولى، توصل مجموعة من علماء الفلك لاكتشاف الماء فى الغلاف الجوى لكوكب يحمل اسم «K2-18b»، ما أثار آمالًا فى وجود عوالم مشابهة للأرض وإمكانية استضافة كائنات حية.

وجاء الإعلان عن الكشف العلمى الجديد فى نتائج نشرت فى مجلة «نيتشر أسترونومى» العلمية، ما يجعل هذا الكوكب البعيد مرشحا معقولا للبحث عن حياة فيه. وقال العلماء إن نسبة المياه به تصل إلى 50% من غلافه الجوى، وفى غضون 10 سنوات، يمكن أن تتمكن التلسكوبات الحديثة من تحديد ما إذا كان الكوكب يحتوى على غازات يمكن أن تنتجها الكائنات الحية.

وقالت الباحثة الرئيسية فى الدراسة، الأستاذة فى جامعة «كوليدج» بلندن، جيوفانا تينيتى، إن الاكتشاف «مدهش». وأكد أنجيلوس تسياراس، عالم الفلك فى «كوليدج»: «هذا أول كوكب يحتمل أن يكون صالحًا للسكن، حيث فيه درجة الحرارة مناسبة والآن نعرف بوجود المياه عليه، إنه أفضل مرشح للحياة الآن».

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وتم اكتشاف الكوكب لأول مرة فى عام 2015 بواسطة تلسكوب الفضاء التابع لوكالة ناسا، ويبلغ حجمه حوالى ضعف حجم الأرض وثمانية أضعاف كتلته، وهى تدور حول قزم أحمر بارد أى نجم بارد نسبيا، أقل من نصف حجم الشمس، على بعد 110 سنوات ضوئية.

وتنتج الأقزام الحمراء حرارة أقل بكثير من الشمس، لكن درجة حرارة K2-18b ترتفع إلى حوالى 10 درجات مئوية (50 درجة فهرنهايت) عن طريق الدوران بالقرب من نجمها، ويكمل الكوكب مداره كل 33 يومًا، مما يجعل السنة هناك تمر بسرعة بمعدل شهر على الأرض.

وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إن تكنولوجيا اليوم ضعيفة للغاية لالتقاط صور لأسطح هذه العوالم البعيدة، وهى بعيدة جدًا عن إرسال دوريات فضائية، لكن التلسكوبات الفضائية يمكنها تجميع بعض المعلومات حول الأجواء على الكواكب الغريبة.

ومن المقرر أن تتطور الأبحاث المتعلقة بهذا الاكتشاف فى السنوات المقبلة مع إطلاق تليسكوب جيمس ويب التابع لناسا فى عام 2021 ومهمة أرييل التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية فى عام 2028، حيث إن ملاحظات هذه التلسكوبات ستكشف عن المزيد عن تركيب الأجواء فى عوالم بعيدة، بما فى ذلك وجود الميثان والغازات الأخرى التى يمكن أن تكون علامات مباشرة للحياة.