شكرا لقرائتكم خبر عن مُدلك مصري يستخدم "النار" لعلاج آلام العضلات والان مع التفاصيل

يستخدم مُدلك مصري النار لتخفيف ألم عضلات رواد مركزه للاستجمام في محافظة الغربية بدلتا النيل.

ويطبق عبدالرحيم سعيد (35 عاماً) تقنية فرعونية قديمة تُعرف باسم "المنشفة النارية" تبدأ بتدليك عادي، ثم يستخدم الزيت والبابونج، لتنشيط الدورة الدموية وتخفيف الألم في المناطق المستهدفة.

بعد ذلك يأتي دور الحرارة، بحيث يضع سعيد عدة طبقات من المناشف ومواد أُخرى عازلة على ظهر العميل، وبعدها يضع في الأعلى منشفة يصب عليها الكحول ثم يشعل فيها النار، ويترك المنشفة مشتعلة لنحو دقيقة قبل أن يطفئ النار بمنشفة أخرى مبللة بالماء.

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وأوضح سعيد أن هذه التقنية تمتص الرطوبة من الجسم، مشيراً إلى وجود محظورات معها، إذ لا يمكن استخدامها مع من يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو الفشل الكلوي أو الهيموفيليا "سيولة الدم".

وأضاف أنه تدرب على يد خبير في تقنية المنشفة النارية في المغرب، وحصل على العديد من الشهادات في مجال التدليك من معاهد في مصر.

وقال عميل لمركز سعيد يدعى محمد الشاعر، في الثلاثينيات من عمره، إن آلامه تحسنت بنسبة 100% بعد العلاج الناري.