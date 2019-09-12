9 علامات تنذر بمعاناة الطفل من اضطراب عقلي

أكد خبراء صحة بريطانيون أن مشاكل الصحة العقلية لا تؤثر على البالغين فقط، بل يمكن أن تصيب الأطفال والمراهقين أيضاً.

وأشارت إحصائيات حديثة أبرزتها صحيفة "صن" البريطانية، إلى أن 1 من بين كل 4 أطفال تقريباً سيصاب بالاكتئاب قبل بلوغهم سن الـ19 عاماً، لكن ليس من السهل دائماً اكتشاف العلامات، حيث يعاني الأطفال من أعراض مختلفة.

ونقلت "صن" عن خبراء بوزارة الصحة البريطانية 9 علامات مهمة تعد مؤشراً على اضطراب الصحة العقلية للطفل، يجب الانتباه إليها، لأنه كلما تم تقديم المساعدة في وقت مبكر ازداد الأمل في العلاج، نستعرضها في السياق التالي..







1- الإحباط والعزلة

تسيطر على الطفل الذي يعاني مشاكل الصحة العقلية حالة من الإحباط بشكل مستمر، وبعدها ينعزل عن الأصدقاء والعائلة، ومع اقتراب موعد المناسبات الاجتماعية مثل أعياد الميلاد يشعر بالخوف، كونه لا يرغب في الاختلاط بأحد.





2- عواطف زائدة

الانفجارات العاطفية والبكاء من العلامات التي تظهر معاناة الطفل من مشاكل بالصحة العقلية، حيث تكون أكبر بكثير من النوبة المعتادة التي قد يتعرض لها الطفل عندما يحاول تحدي والديه، وهذا النوع من الغضب سيمنعهم من أداء المهام اليومية العادية.





3- فقدان الاهتمام بالأشياء التي يحبها

قد يفقد الطفل الاهتمام بالأنشطة التي اعتاد الاستمتاع بها، ولا يريد استبدالها بنشاط آخر، وهذا مؤشر على وجود مشكلة ما يعاني منها.





4- الشعور الدائم بالتعب

إذا بدا أن طفلك أكثر خمولًا عن المعتاد، ودائم الشعور بالتعب، فقد يكون هذا دليلا على معاناته من مشاكل صحية.





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5- تغير في عادات الأكل

أي تغيير مفاجئ في عادات الأكل لدى طفلك، قد يشير إلى وجود مشكلة في الصحة العقلية، وقد تكون لدى البعض أعراض جسدية، مثل الصداع وآلام في المعدة.





6- مشكلة النوم

الأطفال الذين يعانون من الاكتئاب أو القلق سيجدون صعوبة في النوم، وقد لا يرغبون أيضاً في الابتعاد عن السرير، أو النوم لساعات أطول من المعتاد.





7- نقص التركيز

إذا لاحظ المعلمون صعوبة في التركيز لدى الطفل، وعدم القدرة على اتخاذ قرار، أو عدم الاهتمام بنتائج معينة، فهي علامات لا ينبغي الاستخفاف بها أيضاً.





8- تدني احترام الذات

إذا تحدث ابنك عن الشعور بالذنب، أو عدم وجود قيمة له، فقد يكون ذلك علامة على فقدهم لثقتهم بأنفسهم، والتي قد تكون مرتبطة بمرض عقلي.





9- أفكار انتحارية

قد تلاحظ أن طفلك يحاول إيذاء نفسه، أو قص جلده، حين يشعر بالغضب الشديد، ما يظهر أن لديه أفكارا انتحارية.

وأشارت الصحيفة إلى العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بمرض عقلي مثل القلق أو الاكتئاب لدى الأطفال، والصعوبات العائلية، والتنمر، والاعتداء الجسدي أو العاطفي أو الجنسي، وتاريخ عائلي من الاكتئاب أو غيرها من مشاكل الصحة العقلية.

ولذلك فإن إنشاء بيئة آمنة ومرنة جزء مهم من معالجة مشاكل الصحة العقلية لطفلك.

وينصح الخبراء بتخصيص وقت مستمر ومكان مناسب للحديث مع الطفل دون انقطاع، واستخدم لغة لطيفة مثل "لقد لاحظت أنك كنت حزينًا مؤخرًا، أنا دائمًا هنا إذا كنت تريد التحدث".

وألا يتحول الحديث إلى محاكمات بطرح الكثير من الأسئلة مثل "لماذا أنت حزين؟" و"ما الذي يحدث؟"، ويمكن أن تشجعهم على التحدث إلى صديق أو معلم إذا لم يشعروا بالراحة عند التحدث إليكم.