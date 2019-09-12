شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك إذا نقصت نسبة مضادات الأكسدة؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مضادات الأكسدة من العناصر الهامة لجسم الإنسان، فهي تدمج ما بين فيتامين "سي ود" وبعض المعادن الهامة لجسمك كالسيلنيوم ومركبات الفلاف ونيد، وهذا يجعلها من العناصر الهامة في الحد من التعرض أو الإصابة بأي مشاكل صحية، وكل ما يجب أن تعرفه عنها ستجده خلال الأسطر القادمة وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday".

تعمل مضادات الأكسدة على الحفاظ على الخلايا من التعرض للتلف، كما أنها من العناصر الغذائية الهامة في الحد من التعرض والإصابة بأي مرض مناعي، ولذا تناولك للأطعمة الغنية بها يعمل على تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير، كما أنها من العناصر الغذائية التي تعمل علي حماية الجسم من أمراض عديدة أشهرها السرطان.

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وعند التعرض لنقص نسبة مضادات الأكسدة في الجسم، فيصبح أكثر عرضة للإصابة بمشاكل عديدة في الأوعية الدموية كالجلطات أو مشاكل في شرايين القلب، كما تزداد فرص الإصابة بمرض العصر "السرطان" وأيضا ظهور علامات التقدم في العمر أي التجاعيد.

وهناك العديد من الأطعمة الهامة التي تحتوي علي مضادات الأكسدة والتي ينصح بتناولها باستمرار للحفاظ على صحتك وعلى نسبة مضادات الأكسدة في الجسم، ومنها الخضراوات والفواكه.

وأيضا علي الشخص تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تحتوي علي هذا العنصر ومنها الشاي الأخضر، وعصير البرتقال والليمون، وأيضا ينصح بتناول المكسرات بكثرة.