فيديوجراف.. الأهداف الدولية الأولى سمة تصفيات اليورو في سبتمبر‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت فترة التوقف الدولي الأولى لموسم 2019-2020، يوم الثلاثاء، بمجموعة من المباريات التي شهدت إثارة بالغة ليعود اللاعبون إلى أنديتهم، تمهيداً لاستئناف مباريات الدوريات المحلية.
وشهدت مباريات التصفيات المؤهلة المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2020"، نجاح عدد من اللاعبين في افتتاح أهدافهم الدولية.
ويعد الهولندي فرينكي دي يونج أبرز اللاعبين الذين افتتحوا سجل أهدافهم الدولية، بعدما أحرز هدفاً لمنتخب بلاده خلال الفوز على ألمانيا بنتيجة 4-2.
وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديوجراف التالي أبرز اللاعبين الذين سجلوا أول أهدافهم الدولية خلال فترة التوقف الدولي الماضية.
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