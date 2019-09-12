بنبضة واحدة.. الذكاء الصناعي يكشف مرض فشل القلب بدقة 100%

منحت تقنية الذكاء الصناعي AI بارقة أمل جديدة لمرضى القلب خصوصاً الذين يعانون من فشل القلب الاحتقاني CHF.

وحسب موقع forbes.com، قاد مجموعة من المتخصصين في جامعات ووريك Warwick وسري Surrey الإنجليزيتان وفلورنسا Florence الإيطالية، دراسة طبية أوضحت مدى الدقة والسرعة التي تمتلكها تقنية الذكاء الصناعي AI في الكشف المبكر عن مرض فشل القلب الاحتقاني CHF.

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وقال سيباستيانو ماسارو، أستاذ علم الأعصاب وأحد القائمين على الدراسة، إن دقة الشبكة العصبونية التلافيفية "CNN" التي تعمل بتقنيات الذكاء الصناعي استطاعت توقيع الكشف بنجاح واكتشاف إصابات بفشل القلب الاحتقاني CHF بعد أول دقة من القلب وبنسبة نجاح 100%.

وشدد "ماسارو" على أهمية تعميم استخدام شبكات الذكاء الصناعي التلافيفية "CNN" بين الأطباء على مستوى العالم بأسرع وقت ممكن، خصوصا مع توسع رقعة المصابين بفشل القلب الاحتقاني CHF وارتفاع نسبة الوفيات بسبب تلك العلة القلبية.

وأوضح "ماسارو" أن العمل يتواصل حاليا لاكتشاف مدى فاعلية شبكات الذكاء الصناعي "CNN" في الكشف عن أمراض القلب المختلفة بشكل مبكر خصوصاً في ظل اتباع أساليب التشخيص الحالية التي تبتعد عن الدقة وتتطلب في بعض الأحيان وضع الحالات تحت الملاحظة لفترة تصل إلى 24 ساعة.