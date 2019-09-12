"السوشال ميديا" قد تصيب ابنك المراهق بمشاكل صحية عقلية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حذر باحثون أمريكيون من أن مكوث الشبان المراهقين 3 ساعات أو أكثر يوميًا على مواقع السوشال ميديا أمر يضاعف خطر إصابتهم بمشكلات الصحة العقلية في الأخير.

ووجد الباحثون من دراستهم، التي شملت 6600 شاب تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، أن مدمني تلك المواقع أكثر عرضة لخطر الإصابة بالاكتئاب، التوتر والوحدة بمقدار الضعف، فضلاً عن اكتشافهم أنهم أكثر ميلاً لإظهار سلوكيات عدائية وغير اجتماعية مقارنة بنظرائهم ممن لا يدخلون على تلك المواقع.

هذا ولم تنجح دراسة سابقة في الربط بين الوقت الذي يقضيه الشبان أو الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي وخطر إصابتهم بمشكلات مرتبطة بصحتهم العقلية، لكن باحثين من جامعة "جون هوبكينز" في بالتيمور قالوا إن نتائج دراستهم الجديدة نتائج حقيقية حتى عند الأخذ بعين الاعتبار أي مشاكل سابقة بالصحة العقلية مر بها الأطفال.

وعقَّبت على ذلك الباحثة الرئيسية بالدراسة، دكتور كيرا ريهم، بقولها "لا يمكننا تأكيد أن وسائل التواصل الاجتماعي تُسَبِّب مشكلات بالصحة العقلية، لكننا نعتقد بالفعل أن قضاء وقت أقل على تلك المواقع والتطبيقات قد يكون أفضل صحيًا للمراهقين".