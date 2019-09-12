تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك شوكولاتة المارس

القاهرة - لايف ستايل

مقادير تشيز كيك شوكولاتة المارس اللذيذة

- بسكويت : 250 gr (بسكوت دايجستف)

- الزبدة : 100 gr (أصبع)

- الشوكولاتة : 12 pcs (حبات صغيرة - المارس)

- كريما الجبنة : 200 gr (للحشوة)

- كريما سائلة : ربع كوب (للحشوة)

- سكر البودرة : كوب (للحشوة)

- جيلاتين : 2 ملعقة كبيرة (الجيلاتين البودره مذوبه في ربع كوب ماء مغلي - للحشوة)

طريقة تحضير تشيز كيك شوكولاتة المارس اللذيذة 1. نضع قطع المارس الصغيرة على داير قالب التشيز كيك لعمل إطار

2. نطحن البسكوت ونضيف له الزبدة الذائبة ونفركهم باليد ليتجانسوا ثم يوضع بقالب التشيز كيك.

3. نخفق الجبنة الكريمية والكريما السائلة والسكر الناعم بالخلاط

4. نضيف نصف خلطة الجبنة والكريما على البسكوت

5. يخلط النصف الآخر من خليط الجبنة مع 3 حبات كبيرة مارس مذوبه على البخار أو المايكرويف ثم تضاف فوق القالب.

6. نضع برش شوكولاتة على سطح التشيز كيك للتزيين (حسب الرغبة)

7. يوضع القالب بالثلاجه مدة 6 ساعات ليجمد وتقدم باردة قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير وإعداد كوكيز الزبدة لضيافة العيد طريقة إعداد وتحضير كريمة الزبدة بالليمون لتزيين الكيك

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