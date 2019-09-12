تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك المارشميلو



مقادير تشيز كيك المارشميلو الشهي

- الزبدة : 100 غراماً (مذابة، للقاعدة)

- بسكويت دايجستف : عبوة (للقاعدة)

- حليب مركز محلى : كوب (للطبقة الثانية)

- الجيلي : علبتين (بودرة، للطبقة الثانية)

- ماء ساخن : نصف كوب (للطبقة الثانية)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة (للطبقة الثانية)

- الفراولة : كوب (مقطعة، أو أي نوع فواكة، للطبقة الثانية)

- مارشميلو : 200 غم (للطبقة الثانية)

- كريمة الخفق : كوبان (مخفوقة، للطبقة الثانية)

طريقة تحضير تشيز كيك المارشميلو الشهي

1. يطحن البسكويت ويعجن مع الزبدة المذوبة حتى يتجانس ثم يرص في قالب بايركس أو قالب تشيز كيك.

2. يخلط الحليب المكثف والجيلو المذوب بالماء الساخن جيداً ثم تضاف الكريمة المخفوقة حتى يتمازج ويترك مقدار نصف كوب من الخليط للتزيين.

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3. تضاف قطع المارشميلو والفراولة وعصير الليمون للخليط ثم يخلط بالملعقة ثم يصب فوق طبقة البسكويت.

4. نضع القالب في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك وعند التقديم يزين بخليط الكريمة وبضع حبات من المارشميلو.