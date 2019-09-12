القاهرة - لايف ستايل

مقادير تشيز كيك الموز الشهي

- الموز : 5 حبات (مقطع حلقات)

- الماء : ربع كوب

- حليب بودرة : 3 ملاعق كبيرة

- القشطة : علبة

- كريمة الخفق : كوبان (مخفوقة مع 3/4 كوب سكر)

- الجبن الكريمي : علبة

- بسكويت دايجستف : علبتين (مفتت)

- الزبدة : 100 غراماً (مذوبة)

طريقة تحضير تشيز كيك الموز الشهي 1. تخلط الزبدة المذوبة مع البسكويت المفتت ويوضع الخليط في صينية ذات قاعدة متحركة أو بايركس ويرص جيداً. 2. تخلط الجبنة والقشطة والكريمة والماء وحليب البودرة جيداً في الخلاط الكهربائي. 3. يوزع الخليط فوق البسكويت بواسطة ملعقة بحيث تتوزع بالتساوي. 4. تدخل إلى الثلاجة لمدة 6 ساعات أو ليلة كاملة. Advertisements 5. عند التقديم تزين بحبات الموز المقطعة. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير وإعداد كوكيز الزبدة لضيافة العيد طريقة إعداد وتحضير كريمة الزبدة بالليمون لتزيين الكيك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.