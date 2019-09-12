تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الكرز بالفرن

القاهرة - لايف ستايل

مقادير تشيز كيك الكرز بالفرن

- بسكويت دايجستف : عبوة (الطبقة الأولى)

- الزبدة : ملعقتان كبيرتان (الطبقة الأولى)

- حليب مركز محلى : 4 ملاعق كبيرة (الطبقة الثانية)

- كريمة الخفق : نصف كوب (الطبقة التانية)

- البيض : 1 حبة (الطبقة التانية)

- كريما بودرة : مغلف (الطبقة التانية)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (الطبقة التانية)

- برش ليمون : 1 حبة (الطبقة التانية)

- الجبن الكريمي : 6 مربعات (الطبقة التانية)

- القشطة : ملعقتان كبيرتان (الطبقة التانية)

- كرز : كوب (الطبقة الثالثة)

- الماء : نصف كوب (الطبقة الثالثة)

- سكر : 3 ملاعق كبيرة (الطبقة الثالثة)

- النشاء : ملعقة كبيرة (الطبقة الثالثة) طريقة تحضير تشيز كيك الكرز بالفرن 1. فتتي البسكويت بواسطة محضرة الطعام وأضيفي الزبدة وافركيه جيدا في وعاء ويتم إضافة الزبدة ثم رصيه وافرديه في صينيه الفرن متحركة القاعدة ومدهونة بالقليل من الزبدة. 2. اخلطي الجبن وباقي المقادير الطبقة الثانية في وعاء بواسطة الخلاط الكهربائي جيدا إلى أن يصبح المزيج كريمي. 3. اسكبي الخليط على طبقة البسكويت ويدخل فرن مسبق تسخينه نصف ساعة. 4. لتحضير الطبقة الأخيرة: في قدر على النار نضيف الماء والسكر والكرز منزوع النواة والقليل من بشر الليمون ويترك إلى أن يغلي قليلا ويبدأ يتحول لصوص غامق اللون. Advertisements 5. أضيفي معلقة النشا مذوبة في ملعقة ماء للخليط وحركي حتى يتكاثف ثم اطفئ النار واتركيه إلى أن يبرد. 6. اسكبي خليط صوص الكرز على وجه التشيز كيك ويدخل الثلاجة ليلة كاملة قبل التقديم ويقدم باردا. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الداكنة بكريمة الفانيليا

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