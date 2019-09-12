تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الجوز بالشوكولاتة



مقادير تشيز كيك الجوز بالشوكولاتة الشهي

- عجينة الباف باستري : باكيت (المربعات)

- الجبن الكريمي : 100 غراماً (الليّن، للحشو)

- الجوز : 3 ملاعق كبيرة (مجروش، للحشو)

- سكر : ربع كوب (للحشو)

- شوكولا تشيبس : 2 ملعقة كبيرة (للحشو)

- صفار البيض : 1 حبة (للحشو)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة، للحشو)

- البيض : 1 حبة (كبيرة، مقادير خليط التلميع)

- حليب : 2 ملعقة كبيرة (مقادير خليط التلميع)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة، مقادير خليط التلميع)

طريقة تحضير تشيز كيك الجوز بالشوكولاتة الشهي

1. أخرجي باكيت «البف باستري» من الثلاجة. دعيها لدقائق عدّة لتتخلّص من الثلج، ثم أبعدي المربعات عن بعضها قبل أن تصبح ليّنة تماماً وتلتصق ببعضها، فيصعب عليك تشكيلها.

2. سخّني الفرن إلى حرارة 180 درجة مئوية، وأحضري قوالب أكواب الكيك (كب كيك) الصغيرة. ادهني بالسمن النباتي، واتركيها جانباً.

3. الحشو: في طبق عميق، ضعي الجبن والجوز والسكر والشوكولاتة وصفار البيض والفانيليا، واخفقي بمضرب شبك يدوي إلى أن يصبح الخليط ناعماً، واتركيه جانباً.

4. ضعي خليط التلميع في كوب صغير، ضعي صفار البيض والحليب الفانيليا، وقلّبي بالشوكة إلى أن تختلط المكوّنات مع بعضها. أحضري فرشاة صغيرة الحجم.

5. باستعمال سكين حادّة، قطّعي كلّ مربع إلى 4 مربعات. ادهني مربعات «البف» بخليط التلميع، وضعيها في القوالب لتغطّي القاع والجوانب.

6. وزّعي خليط الحشو في القوالب.

7. أدخلي القوالب إلى الفرن، واخبزي من 12 إلى 15 دقيقة، إلى أن تصبح ذهبيّة اللون.

8. أخرجي «التشيز كيك» من الفرن، ودعيها لتبرد تماماً.

9. انثري الجوز، وقدّميها باردة.

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