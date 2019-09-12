القاهرة - لايف ستايل

مقادير الكاسترد السهل المخبوز

- حليب : كوبان ونصف

- البيض : 3 pcs

- سكر : 6 ملاعق كبيرة

- الفانيليا : 3 ملاعق صغيرة

طريقة تحضير الكاسترد السهل المخبوز 1.يسخن الحليب ليشارف على الغليان 2. يخفق البيض والسكر والفانيلا 3.ننزل الحليب الساخن على الخليط بالتدريج مع التحريك بسرعة لكي لا يطبخ البيض 4.نصفي المزيج بمصفاة ناعمة لضمان عدم وجود شوائب 5. نضع المزيج في قوالب تصلح للفرن ونضعها في صينية ونملئها بالماء المغلي Advertisements 6. تخبز الصحون في الحمام الساخن على حرارة 165 من 30-40 دقيقة 7. ترفع القوالب من الحمام الساخن وتبرد على سلك معدني بحرارة الغرفة وتبرد في الثلاجة من 3-4 ساعات 8. تقدم مع الفراولة أو أي نوع فواكة تفضلينه قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الداكنة بكريمة الفانيليا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الكاسترد السهل المخبوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.