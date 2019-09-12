تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شرائح البرقوق والكاسترد اللذيذة



مقادير شرائح البرقوق والكاسترد اللذيذة

- عجينة الحلويات الجاهزة : 250 غراماً

- الكريما المزدوجة : عبوة (150 ملليلتر، الدوبل كريم)

- دقيق الذرة : 2 ملعقة كبيرة

- البيض : 2 حبة

- سكر : 2 ملعقة كبيرة (المطحون الناعم (يكون أخشن من سكر البودرة))

- مستخلص الفانيليا : قطرات (بضع قطرات)

- البرقوق : 400 غراماً (المنزوع بذوره والمقطّع إلى شرائح)

طريقة تحضير شرائح البرقوق والكاسترد اللذيذة

1. تُغطّى الصينية بالعجينة، مع وخز هذه الأخيرة بالشوكة.ثم، تُترك جانباً، لمدة 20 دقيقة على الأقل،حتى ترتاح.

2. يُحمّى الفرن على حرارة 200 درجة مئوية، مع وضع ورق الخبز في داخله ليسخن. ثم،تُغطى الصينيّة بورق الخبز الساخن، لتوضع فوقه، بعدها، حبات الفاصولياء المعدة من "السيراميك" لمنع العجينة من أن تنفش. ثم، توضع العجينة فوق ورق الخبز في الفرن، وتخبز لمدة تتراوح ما بين 12 و15 دقيقة، ثم تُنزع من الفرن ويُزال ورق الخبز والفاصولياء، وتُعاد الصينية إلى الفرن لمدة تتراوح ما بين 3 و5 دقائق لتكتسب العجينة اللون الذهبي، وتنضج.

3. تُخفّف حرارة الفرن إلى 160 درجة مئوية.

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4. يُخلط كلّ من الكريما ودقيق الذرة والبيض والسكر ومستخلص الفانيليا، لإعداد طبقة "الكاسترد"، ويصب قدر الامكان منها في الصينية فوق العجينة، ثم يضاف البرقوق على الوجه، وتُعاد إلى الفرن وتخبز من 25 إلى 30 دقيقة، حتى يستقرّ الحشو. ثم تُخرج الصينيّة وتوضع على الشبك لتبرد، وذلك لمدة 10 دقائق، وتقدّم.

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