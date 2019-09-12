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شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف الانتصاب أول علامات أمراض القلب والسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أبحاث حديثة أن الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية أو الوفاة المبكرة.
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية حلل علماء صينيون 25 دراسة مع ما مجموعه أكثر من 154 ألف رجل.
ووجد الباحثون أن الرجال الذين كافحوا من أجل الانتصاب كانوا أكثر عرضة بنسبة 59% للإصابة بأمراض القلب من أولئك الذين ليس لديهم مشكلة في الإثارة الجنسية.
ووجدت الدراسة أن العجز الجنسي زاد من خطر إصابة الرجال بالسكتة الدماغية بنسبة 34% والموت المبكر بنسبة 33%. وحذر العلماء من أن الفشل فى الانتصاب قد يكون أول علامة على ضعف تدفق الدم فى الجسم.
وكتب فريق البحث في مجلة الطب الجنسي: "الضعف الجنسي هو عدم القدرة على الوصول إلى الانتصاب الذى يرضي الجنس أو الحفاظ عليه".
ويؤثر الضعف الجنسى على أكثر من 100 مليون رجل على مستوى العالم إلى حد ما، والذى من المقرر أن يرتفع إلى 300 مليون بحلول عام 2025. وتشير الإحصاءات إلى أن أمراض القلب مسؤولة عن ربع جميع الوفيات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
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