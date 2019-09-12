تشنج الساقين.. حالة تنذر بنوبة قلبية أو سكتة دماغية

حذرت دراسة بريطانية من خطورة تجاهل آلام وتشنجات الساق عند المشي واعتبارها جزءا طبيعيا من الشيخوخة أو الإرهاق، موضحة أنها قد تكون إنذارا مبكرا بقرب حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية.

وأوضحت الدراسة، التي نشرتها مؤسسة القلب البريطانية، أن التشنجات يمكن أن تكون علامة على مرض الشريان المحيطي (باد)، الذي يمكن أن يعرض صحة القلب والدماغ للخطر.



حسب صحيفة "صن" البريطانية، يشعر الأشخاص المصابون بتشنجات الساق بألم نتيجة الترسبات الدهنية في الشرايين وعدم تدفق الدم إلى العضلات، وكذلك الشرايين الداعمة للقلب والدماغ، ما يجعل الشخص المصاب بالمرض أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

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أوضح الباحثون أن كثرة المعاناة من الإحساس بالشلل والشد العضلي في التعجل أثناء المشي تعني ضرورة زيارة الطبيب؛ للتأكد من الإصابة بالمرض من عدمه، مشيرين إلى أنه الأكثر شيوعا عند المدخنين والأشخاص المصابين بداء السكري.

وكشفت الأبحاث مؤخرا أن هذه الحالة شائعة عند النساء، إذ تصيب تشنجات الساق واحدة من كل ١٠ نساء فوق الـ50 عاما، وواحدة كل 5 سنوات فوق الـ60، ورغم ذلك من المحتمل أن يُصيب المرض الأشخاص الذين يدخنون أو يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول في الدم أو مرضى السكري.



تشمل أعراض الإصابة الألم في ربلة الساق والفخذين والوركين والأرداف، لكن فقط في العضلات بدلاً من المفاصل، كما يبدو مختلفا عن وجع العضلات الناتج عن التمرين الذي قد يستمر لساعات أو أيام، وأيضا يحدث وجع أثناء الحركة فقط ويتوقف بعد فترات قصيرة من الراحة، خاصة عند صعود السلم أو أعلى التل.