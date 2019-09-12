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شكرا لقرائتكم هل تعلم ما هو الذكاء العاطفي؟ هذه طرق بسيطة لتنميته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يعد الذكاء العاطفي من الأمور التي يجب الاهتمام بها لما له من عظيم التأثير الإيجابي على جودة حياة الفرد، وهو عبارة عن القدرة على معرفة نفسك جيداً، مع القدرة على فهم مشاعر الآخرين والتفاعل معهم بشكل جيد.
ويتكون الذكاء العاطفي من 5 عناصر، هي الوعي الذاتي، والتنظيم، والتحفيز، والتعاطف، والمهارات الاجتماعية.
وأثبتت كثير من الدراسات أن 90% من أصحاب الأداء المتميز في بيئة العمل يتمتعون بذكاء عاطفي عالي المستوى، لذا يتعين تطوير الذكاء العاطفي والاهتمام به، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الشخصية مع زيادة رغبة الفرد في التعلم للتمتع بحياة أفضل خالية من العثرات والمشاكل، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة.
ومن منطلق أن الذكاء العاطفي يعتبر مهارة متزايدة الأهمية على الصعيد المهني والشخصي، إليكم فيما يلي 13 طريقة سهلة وبسيطة لتنمية وتطوير الذكاء العاطفي:
1- الوعي الذاتي بمعنى ملاحظة سلوكك الشخصي.
2- تحمل مسؤولية مشاعرك وأفعالك.
3- الاستمتاع بنجاحاتك وتنظيم إيجابيات حياتك مع عدم تجاهل السلبيات لتصحيحها.
4- اعتماد طريقة حازمة (غير عدوانية أو سلبية للغاية) في معالجة الأمور.
5- التعاطي مع الخلافات في وجهات النظر بحكمة.
6- تدريب الذات على الإيجابية.
7- تقبل النقد.
8- التعاطف مع الآخرين والانشغال إلى حد ما بمشاكلهم.
9- المحافظة على العلاقات الاجتماعية.
10- الاستفادة من مهارات القيادة الخاصة بك.
11- الاستفادة من مهارات الاستماع لديك.
12- الالتزام بالجدول الزمني.
13- وضع أهداف شخصية.
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