كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - تحار أغلب السيدات في تغذية الحامل في الشهر السابع، فهو يعتبر شهراً هاماً جداً في الحمل، وأحياناً تتعرض حوامل الشهر السابع للولادة المبكرة، فماذا عن صحة الحامل في الشهر السابع التي تحتاج إلى العناية الكاملة ليس في الشهر السابع فقط، وإنما أثناء فترة الحمل، ككل، لذلك على الحامل الاهتمام جيداً بصحتها وصحة الجنين.

أوضحت الدكتورة هند محمد سلمي، «استشاري النساء والتوليد»، يجب على الحامل في الشهر السابع الاهتمام بالصحة جيداً وصحة الجنين، مع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية الخاصة، فكل حامل عليها إعطاء نفسها قسطاً من الراحة والاستجمام، بجانب اختيار أنسب الأطعمة التي لا تشعرها بالإرهاق والتعب والتخمة. الطريقة الصحيحة لتغذية الحامل: التركيز على الأطعمة المفيدة لها ولجنينها، والتجنب والبعد التام عن الأطعمة الضارة التي تحتوي على السكر، والنشويات بكميات كبيرة، وخاصة لمن يعانون من سكر الحمل .

على الحامل الموازنة بين كمية الطعام ونوعيته؛ حرصا منها على النمو التدريجي للجنين في كل شهر، فهو يختلف عن الشهر الذي يسبقه . تحتاج الحوامل في تغذيتها على الحصول على جميع أنواع الفيتامينات والمعادن المختلفة، ليكبر جنينها بشكل سليم بعيداً عن أي عيوب وتشوهات، وبالأخص حوامل الشهر السابع . Advertisements يبلغ وزن الجنين نحو كيلوغرامين، كما أن الطبيب يلاحظ ظهور الرموش في السونار، ويلاحظ أيضاً أن الجنين يستطيع فتح عينيه وإغلاقهما، كما يتأثر بالضوء الصادر من الخارج ويلتفت له، بجانب تكون طبقات من الدهون تحت جلده، ويصبح مستعداً للحياة خارج الرحم، مثل جميع الأطفال الذين تمت ولادتهم مبكراً في الشهر السابع، لذلك على حوامل الشهر السابع الحرص على اتباع هذه التغذية، وهي عبارة عن التجنب والابتعاد التام عن الأطعمة الدسمة والمقلية . ليتفادى حوامل الشهر السابع الحرقة: احرصي على وضع فترات طويلة بين الوجبات، وانتبهي من عدم امتلاء المعدة؛ حتى لا تصابي بانتفاخ، عليك اختيار الوجبات الخفيفة المغذية، والإكثار من السوائل كالماء والعصائر الطبيعية .

عليك تجنب الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الصوديوم كالملح، والمعلبات، والمخللات بجميع أنواعها، احرصي على الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف كالخضار، والفاكهة الطازجة والمجففة، والحبوب الكاملة؛ حتّى لا تصابي بإمساك شديد وهو منتشر بين حوامل الشهر السابع . أكثري من أكل اللحوم الحمراء والدجاج، بالإضافة إلى الأطعمة المحتوية على الحديد كالعدس، والفاصوليا، والفول، والسبانخ، والسلق، والبنجر وذلك إذا كنت لا تعانين من سكر الحمل، ولكن بالنسبة للحوامل الذين يعانون من سكر الحمل عليهم تجنب البنجر . احرصي على تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين «ج» كالليمون؛ فهو يساعد على سرعة امتصاص الحديد. احرصي على أخذ الحديد بشكل خاص، والمكملات الغذائية الأخرى التي وصفها لكِ الطبيب .

أكثري من تناول الأطعمة المحتوية على أوميجا3 كالأسماك، بشكل متكرر خلال الأسبوع ليصل إلى ثلاث مرات أسبوعياً، مع الحرص على وجود الزنك والكالسيوم بغذائك، فهما يساعدان على نمو وتطور الجنين بشكل سوي .

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