كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - يتعرض العديد من الأطفال خلال فترة طفولتهم للإصابة بشلل الأطفال دونما وجود مقدمات تنذر بالإصابة به، الدكتورة إيمان عبد العظيم استشاري الأطفال؛ توضح أسباب الإصابة بشلل الأطفال، وتفجر مفاجأة حول هذا المرض.

أسباب الإصابة بشلل الأطفال:

تقول «استشاري الأطفال» إن هذا المرض، يحدث عادة نتيجة التعرض للعدوى بالفيروس المسبب له، ويُسمى الفيروس المسبب لشلل الأطفال «فيروس البوليو «poliovirus»»، ويعتبر من أشد الفيروسات التي يمكنها الانتقال بسهولة من شخصٍ إلى آخر بمجرد الاتصال المباشر بينهما.

من أسباب الإصابة بشلل الأطفال أنه ينتقل أحياناً عن طريق الماء والطعام الملوثين وعن طريق البراز، ويدخل الفيروس إلى الجسم عن طريق الأنف أو الفم ويتكاثر في الأمعاء والحلق، وأحياناً يصل للدم ولجميع أجزاء الجسم سريعاً من خلال 5 أيام إلى 35 يوماً.

أعراض شلل الأطفال:

نلاحظ على الطفل ارتفاعاً في درجة الحرارة، شعور بالتعب والضعف والتهاب الحلق والاستفراغ عدة مرات لمدة ثلاثة أيام أو أقل.

هناك أعراض تظهر تسمى بأعراض الالتهاب السحائي، يصيب الغشاء المبطن للمخ قد يؤدي إلى الوفاة، ينتقل من خلال العطس أو الكحة والرذاذ، يقتل الإنسان إذا حدث التهاب في المخ، يحدث في الأماكن المزدحمة مثل المدارس والمعسكرات المغلقة والمستشفيات المزدحمة، مصاحب ارتفاع في درجة الحرارة مع شد في العضلات وعدم القدرة على تحمل الضوضاء.

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علاج شلل الأطفال:

من جانبها أكدت الدكتورة سماح إبراهيم مدير الثقافة الصحية لمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، أنه لا يوجد علاج تام وشافٍ من مرض شلل الأطفال، ولكن العلاج يخفف من حدة المرض ويقلل من المضاعفات، ومن أهم الأدوية للعلاج تناول المضادات الحيوية، التي تمنع انتقال العدوى للعضلات، تناول غذاء صحي، ممارسة القليل من ممارسة الرياضة، يلجأ بعض المرضى لشلل الأطفال إلى ارتداء الحذاء المخصص لهم، مع التدخل الجراحي لمحاولة إنقاذ الطفل.

الوقاية من شلل الأطفال:

شددت «إبراهيم» على الحرص على إعطاء الأطفال التطعيم الخاص بشلل الأطفال، وتجنب السفر للأماكن التي يوجد فيها المرض.