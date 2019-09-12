أفكار عملية لتعليم طفلك الإمساك بالقلم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - تعتبر مشكلة إمساك الطفل بالقلم من أكبر المشاكل التي تواجه التعلم لدى الطفل، لأن القلم يفلت من بين أصابعه وتبدأ معاناة الأم والمعلمة...

ولذلك فقد اخترنا لك هذه الأفكار العملية لكي يمسك طفلك بالقلم ولا يقع من بين أصابعه فتابعي معنا... بعض الأفكار ليمسك طفلك بالقلم: يمكن امساك القلم بواسطة رباط مطاطي. يمكن استخدام الكماشة ليمسك طفلك القلم. استخدام دائراتان بلاستيكيتان لتدوير القلم عبر الأصبع. Advertisements وهذة فكرة مدهشة حيث يمكن استخدام قلم مجهز هكذا ليمسك القلم بكل سهولة. وهذة قطع مصنوعة خصيصا لوضع القلم بداخلها وهي موجودة بالمكتبات. يمكن ايضا استخدام هذة الكرة المطاطية لوضع القلم بها ويمسكها الطفل. وهذة طريقة اخرى حيث يمكن امساك القلم بالمشبك وتدريب الطفل على الكتابة

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