رجيم البيض لحرق دهون البطن والجسم

هل سمعتي من قبل عن رجيم البيض، إذا كانت أجابتك بلا، ننصحك بمتابعة هذا المقال إذا كنت تريدين التخلص من التكتلات الدهنية العنيدة الموجودة في الجسم، وخاصة دهون البطن، إليك سيدتي تفاصيل تطبيق رجيم البيض.



اليوم الأول



وجبة الفطور: بيضة كبيرة مسلوقة، مع كاس عصير برتقال طازج.

وجبة الغداء: شريحتان من اللحم متوسطتا الحجم، مسلوقتان أو مشويتان، مع طبق سلطة صغير.

وجبة العشاء: علبة زبادي خالي الدسم، بيضتان مسلوقتان.



اليوم الثاني



وجبة الفطور: ثلاث بيضات ممزوجة مع ربع بصلة وبقدونس مفروم.

وجبة الغداء: صدر دجاجة مشوية أو مسلوقة، مع طبق خضار سوتيه متوسط الحجم.

وجبة العشاء: بيضة مسلوقة كبيرة، مع حبة برتقال.



اليوم الثالث



وجبة الفطور: تناول بيضتين مسلوقتين وشرب كأس من الحليب خالي الدسم، والتحلية بتناول ثمرتين من البرتقال.

وجبة الغذاء: شريحة من الدجاج المشوي وعلبة زبادي لايت.

وجبة العشاء: حبة فلفل رومي مع بيضة مسلوقة وتناول برتقالة.

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اليوم الرابع



وجبة الفطور: بيضتان مسلوقتان مع شرب كأس من عصير الليمون البارد.

وجبة الغذاء: تناول سمكة مشوية متوسطة الحجم مع طبق سلطة صغير (طماطم، خيار، جرجير، جزر، زيت زيتون)، الفاكهة جريب فروت.

وجبة العشاء: تناول بيضتين مسلوقتين فقط، وحبة خيار.

اليوم الخامس



وجبة الفطور: بيضتان مسلوقتان مع 1-2 ثمرة جريب فروت، و1-2 ثمرة برتقال.

وجبة الغداء: قطعة لحم مشوي، مع ثمرة برتقال، ونصف ثمرة جريب فروت.

وجبة العشاء: كأس عصير ليمون خالٍ من السكر، وعلبة زبادي خالي الدسم وبدون سكر.

اليوم السادس



وجبة الفطور: قطعة جبن قريش متوسطة الحجم بجانب شريحة خبز حبة كاملة، كأس عصير ليمون.

وجبة الغداء: بيضتان مسلوقتان مع حبتين جريب فروت.

وجبة العشاء: كأس عصير ليمون محلى بملعقة صغيرة عسل أبيض وعلبة زبادي لايت.



اليوم السابع



وجبة الفطور: بيضتان مسلوقتان مع حبة جزر كبيرة طازجة.

وجبة الغداء: بيضتان مسلوقتان مع جزرة كبيرة، وكأس عصير برتقال طازج.

وجبة العشاء: سمكة مشوية، مع طبق سلطة كبير.

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