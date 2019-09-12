شكرا لقرائتكم خبر عن عشان يركز طول اليوم.. أكلات مهمة لطفلك فى المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية العام الدراسى الجديد..يعانى الأطفال من الكسل الشديد وعدم القدرة على التركيز وبالتالى يواجهون صعوبة شديدة فى استقبال العام الدراسى والتركيز، لذلك نقدم بعض الاطعمة التى تساعد على التركيز والنشاط ، وفقاً لموقع chopra .



مكسرات

أكلات مهمة لتركيز طفلك فى المدرسةالمكسرات

تحتوى المكسرات على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز العصبى وتساعد على التركيز والنشاط، كما انها تحد من الاصابة بالنسيان المتكرر.

سمك السلمون

واحد من أفضل أنواع الاسماك الغنية بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تساعد على التركيز والنشاط.

الافوكادو

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افوكادو

من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها الاحماض الدهنية التى تدعم وظائف المخ وتمد الجسم بالنشاط والحيوية وتساعد على التركيز.

البيض

يحتوى البيض على نسبة عالية من البروتين والاوميجا 3 التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتعزز صحة الدماغ وتحميها من الزهايمر والنسيان

الزبادى

يحتوى الزبادى على نسبة عالية من الكالسيوم والفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجهاز العصبى وتمد الجسم بالنشاط والحيوية.

الخضروات الورقية

تعتبر الخضروات الورقية من أفضل الأطعمة التى تساعد على تغذية الطفل وتمده بالنشاط والطاقة، كما انها تساعد على التركيز.