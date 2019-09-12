شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التوصل لتطعيم قادر على تأخير ظهور مرض الزهايمر لمدة 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "boldsky "، أن هناك دراسات جديدة تجرى حاليا ما زالت فى المرحلة الثانية من التجارب، توصلت إلى تطعيم قادر على تأخير مرض الزهايمر لمدة 5 سنوات على الأقل، موضحة أن مرض الزهايمر هو اضطراب عقلي تقدمي لا رجعة فيه، يتسبب في تدهور خلايا الدماغ وموتها، مما يؤدي إلى انخفاض التفكير والذاكرة، والمهارات السلوكية، والاجتماعية، وفقًا لجمعية الزهايمر.



التوصل لتطعيم يؤخر ظهور مرض الزهايمر

وقالت الصحيفة، لا تزال هناك علاجات جديدة لوقف مرض الزهايمر، أو إبطائه أو الوقاية منه وبعضها لم ينجح، موضحا أن سبب اضطراب الدماغ هو تراكم رواسب البلاك في المخ، والتي تصبح في النهاية سامة لخلايا المخ، تعتبر رواسب البلاك هذه واحدة من أكبر المشكلات التي تعترض سبيل إيجاد علاج لمرض الزهايمر، لأنه من المستحيل التخلص من الرواسب من أنسجة المخ.



التوصل لتطعيم يؤخر مرض الزهايمر

وأضافت الصحيفة أنه في طفرة حديثة جدًا لمرض الزهايمر، أعلنت الدكتورة تشانج يي وانج، المخترع الحيوي، وابنتها مي مي هو، نتائج المرحلة الثانية من التجارب السريرية على تطعيم مرض الزهايمر، يحتوي هذا اللقاح على نسخ تركيبة من سلاسل الأحماض الأمينية التي تحفز الأجسام المضادة لمهاجمة بروتين الزهايمر في الدم، دون التسبب في أي آثار جانبية، تم تحليل الأجسام المضادة في بعض المرضى، وكان هناك معدل استجابة 100 % تقريبا، يعتقد الباحثون أن اللقاح يمكن أن يؤخر ظهور مرض الزهايمر لمدة خمس سنوات.



مرض الزهايمر

تعمل الدراسة حاليًا على التجربة السريرية التالية للقاح، وهدفها هو إنشاء لقاحات كثيرة سيتم استخدامها لحماية الأشخاص من الأمراض المزمنة.