شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد للاستيقاظ مبكراً فى الصباح.. أهمها التركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلنا نود الاستيقاظ مبكرًا، لكن القليل منا فقط يستطيعون القيام بذلك يومياً، فهناك عدة عوامل مثل التوتر، والقلق، والاكتئاب، وبعض الأدوية، والألم المزمن، يمكن أن تجعل من الصعب عليك الاستيقاظ من السرير مبكراَ، بحسب صحيفة" boldsky ".



فوائد الاستيقاظ مبكرا

وأضافت الصحيفة، أن العديد من الدراسات الحديثة وجدت صلة بين أنماط الإنتاج والنوم، وخلصت أخيرًا إلى أن الذين يستيقظون مبكراً يميلون إلى أن يكونوا بصحة جيدة، حيث إن الاستيقاظ المبكر يضيف أكثر من ساعة إلى جدولك اليومي، مما يعني الكثير في هذا العالم المزدحم، المزيد من الوقت في يدك يعني المزيد من الإنتاجية أيضًا، بصرف النظر عن ذلك، عادة ما يكون لدى الذين يستيقظون مبكرا عادة النوم المبكر والذى يعتبر مفيد لصحتك. فالنوم يصلح جميع أنسجتك بما في ذلك عقلك وجلدك، قلة النوم تضعف إنتاجيتك، وصحتك وبشرتك أيضًا، إذا وضعنا ذلك جانباً، دعنا ننتقل إلى الأسباب التي تجعل المرء يفكر في الاستيقاظ في الصباح الباكر.



فوائد الاستيقاظ مبكرا

فوائد الاستيقاظ المبكرعلى صحتك:1. يساعد على الحفاظ على نظام غذائي صحي

الإفطار هو واحد من أهم الوجبات في اليوم، والتي تعزز قدرتك على العمل كل يوم، عندما تستيقظ مبكرا، يعتاد جسمك بشكل طبيعي على تناول وجبة في الصباح، يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى عادات الأكل السيئة، ويزيد ميلك إلى تناول الوجبات السريعة.

2. المزيد من الوقت لممارسة الرياضة

من أكثر الأسباب شيوعًا التي يمنحها الأشخاص لتجنب ممارسة التمارين الرياضية يوميًا أنهم يستيقظون متأخرين، الاستيقاظ في الصباح الباكر يتيح لك بعض الوقت، والذي يمكن استخدامه لممارسة الرياضة، على الرغم من أنه من الممكن الحصول على بعض التمارين بعد العمل في المساء، إلا أن التمرين الصباحي سيبقيك نشطًا طوال اليوم.

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3. يحسن صحة الجلد

على غرار ممارسة التمرينات ووجبة الإفطار، يمكن أن يساعد الاستيقاظ باكراً في تحسين جودة بشرتك، من خلال تضمين هذه العادات في حياتك اليومية تتحسن صحة بشرتك بشكل طبيعي، من خلال الترطيب والأكسجين وتحسين تدفق الدم. 4. يعزز الإنتاجية..

ساعات الصباح هي أكثر الأوقات إنتاجية في اليوم، يساعدك الاستيقاظ في الصباح الباكر على التركيز بشكل أفضل على المهام، يكون دماغ الفرد في أفضل المستويات في الصباح، ويساهم بدوره في اتخاذ قرار أفضل، وبالمثل، فإن الذين يستيقظون في وقت مبكر هم أفضل المخططين وفقًا للدراسات .

5. يعزز تركيز أفضل

الاستيقاظ في الصباح الباكر يساعد في تحسين مستويات تركيزك، يمكن التركيز بشكل أفضل وإنجاز الأمور بشكل أكثر كفاءة.

6. تحسين نوعية النوم

الحفاظ على جسمك في روتين النوم يفيدك من خلال تحسين نوعية نومك، بما أن جسمك معتاد على الروتين، يصبح من السهل أن تغفو وتستيقظ مبكرًا، يعد الروتين مفيدًا للساعة الداخلية لجسمك وكونك في روتين يمكن التنبؤ به يساعدك في الاستيقاظ من الشعور بالراحة.

7. يتيح بعض الوقت الهادئ

لأولئك الذين يحبون هدوء الصباح الاستيقاظ مبكرا مفيدا ليس فقط لعقلك ، ولكن أيضا لجسمك، رغم أن الأمر قد يبدو صعباً، إلا أن الإستيقاظ في الصباح الباكر، قد يفيدك بطرق عديدة، من خلال تحسين صحتك العقلية والعاطفية والجسدية إلى مساعدتك في السيطرة على نفسك، عادة ما يكون الاستيقاظ مبكرًا ميزة، ابدأ ببطء، فليكن هذا هو الخطوة الأولى نحو عادة أفضل.