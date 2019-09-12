اعرفى فوائد الكشف المبكر عن أورام الثدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الثدى أكثر أنواع السرطان انتشاراً لدى النساء، وبمناسبة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى عن صحة المرأة للكشف عن أورام الثدى عند السيدات، نتعرف على أبرز فوائد للكشف المبكر عن أورام الثدى، وفقاً لموقع carolmilgardbreastcenter.



سرطان الثدى

فوائد الكشف المبكر عن أورام الثدى

- تجرى الفحوصات للكشف المبكر عن سرطان الثدى لتحديد تشوهات الثدى فى أقرب وقت ممكن، وإذا تم العثور على سرطان الثدى مبكرًا فهناك المزيد من خيارات العلاج وفرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة والشفاء تماماً من المرض.

- النساء اللاتى تم اكتشاف سرطان الثدى فى مرحلة مبكرة لديهن يكون معدل البقاء على قيد الحياة لهن بنسبة 93% أو أعلى فى السنوات الخمس الأولى.

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- يجب على النساء الحصول على فحص تصوير الثدى بالأشعة السينية كل عام ابتداءً من سن الأربعين.

- التأخر فى اكتشاف سرطانات الثدى يسبب أعراضاً تميل إلى أن تكون أكبر وأكثر تقدما، وفى المقابل الكشف المبكر عن أورام الثدى يجعلها أصغر حجمًا ولا تزال فى الثدى ولم تنتقل لأماكن أخرى.

- ويمكن لأشعة الماموجرام العثور على سرطان الثدى قبل ظهور أى أعراض، وعلى الرغم من أنها أفضل أداة لفحص سرطان الثدى، إلا أنه من الأفضل الجمع بين التصوير بالأشعة للثدى والفحص الذاتى للثدى، حتى تكون فرصك فى اكتشاف السرطان أكبر.

- العثور على السرطان فى وقت مبكر قد ينقذ حياتك.