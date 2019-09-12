أفلام الرعب.. أحدث صيحات خسارة الوزن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد مشاهدة أفلام الرعب أفضل الصيحات الحديثة لفقدان الوزن دون اللجوء للتمرينات الرياضية والحميات الغذائية المرهقة؛ إذ تأثيرها يعادل تأثير رياضة المشي.

توصلت مجموعة من الباحثين في جامعة وستمنستر بلندن إلى أن مشاهدة 90 دقيقة من أفلام الرعب تحرق ما يقرب من 113 سعرة حرارية، أي تعادل نفس عدد السعرات الحرارية التي تحرقها رياضة المشي لمدة 30 دقيقة.

وأكدت الدراسة التي أجراها الباحثون أنه كلما كان الفيلم أكثر رعبًا، يزيد معدل حرق السعرات الحرارية بسبب اندفاع الأدرينالين في جسمك الذي يعزز من سرعة الحرق.

قال الدكتور ريتشارد ماكنزي، إنه تم إجراء الاختبار على مجموعة من الأشخاص أثناء مشاهدة 10 أفلام رعب مختلفة ومتفاوتة في درجات الفزع مع قياس معدل ضربات القلب والأكسجين وثاني أُكسيد الكربون، فتبين أنه كلما زاد معدل الرعب والخوف الذي يزيد من ضربات القلب ويُحفز الأدرينالين في الجسم، زاد معدل الحرق، وأكد أن متوسط السعرات الحرارية التي تم التخلص منها خلال مشاهدة أحد أفلام الرعب كان 113 سعرة حرارية، ولكن هناك أفلامًا جعلت من يشاهدها يفقد ما بين 158 ـ 184 سعرة حرارية.

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والجدير بالذكر أن أفضل أفلام الرعب والإثارة التي حققت أعلى معدل حرق حيث بلغ 184 سعرة حرارية هو فيلم The Shining ويأتي فيلم Jaws في المرتبة الثانية بمعدل حرق 161 سعرة حرارية ثم فيلم The Exorcist في المرتبة الثالثة بمعدل حرق 158 سعرة حرارية.

أما الأفلام التي حققت معدلًا متوسطًا بلغ 113 سعرة حرارية هي Saw،A Nightmare on Elm Street ،Alien ،Paranormal Activity،The Blair Witch Project و The Texas Chainsaw Massacre.

لكن هذه النتائج لن تتحقق إذا كنتِ تشاهدين الأفلام وأنت تتناولين الفيشار أو الحلويات أو غيرهما من المواد الغذائية غير المهمة، فيجب عليك أن تشاهدي افلام الرعب والإثارة من دون تناول للطعام حتى تؤتي المشاهدة ثمارها في فقدان الوزن.