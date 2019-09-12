شكرا لقرائتكم خبر عن عدم تردد زوار على المريض بالمستشفى يؤخر شفاءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل استطلاع للرأى فى بريطانيا إلى أن عدم تردد الزوار على المريض بالمستشفى له تأثير ضار على التعافى ويؤخر شفاءه، حيث يعتبر الاتصال الإنسانى جزءا أساسيا من عملية التعافى، بل أن هؤلاء المرضى يميلون إلى البقاء فى المستشفى لفترة أطول.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذى شمل 200 ممرضة بالمستشفيات وأجرى لصالح الخدمة التطوعية الملكية وهى مؤسسة تطوعية، أن 2 من كل 5 مرضى بالمستشفى ليس لديهم أى زائر، وقد يؤثر ذلك على شفائهم، كما أن الكثيرات من الممرضات يعتقدن أن عدم الاتصال بالآخرين كان له تأثير ضار على شفاء المريض، بحيث كان من غير المحتمل تحفيز هؤلاء المرضى عن طريق المحادثة أو حتى ترك أسرتهم كما أنهم يكونون أقل عرضة لاتباع النصائح الطبية.

وقال سام وورد المدير فى الخدمة التطوعية الملكية: "من المحزن أن الكثير من المرضى ليس لديهم أى زائر أثناء وجودهم فى المستشفى، فى وقت تشتد فيه الحاجة إلى نظام دعم، لكن ليس متاح دائما بالنسبة للأسرة والأصدقاء زيارة المريض، وخاصة إذا كانوا لا يعيشون فى مكان قريب".

ونقلت صحيفة (تليجراف) البريطانية عن وورد قوله: "الاتصال الإنسانى جزء أساسى من عملية التعافى، ولهذا السبب نحن متحمسون للغاية لضمان حصول الجميع على الدعم من المتطوعين".