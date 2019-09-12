شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى النوم مشكلة تسبب الإصابة بالاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعانى من الإفراط فى النوم؟ إذا فأنت أكثر عرضة للإصابة ببعض المشاكل النفسية المختلفة، وفى هذا التقرير نتعرف أكثر على أعراض الإفراط فى النوم وفقا لموقع "webmed".

وأشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من الإفراط فى النوم، يتعرضون لبعض المشاكل النفسية كالإصابة بالاكتئاب أو ضغوط الحياة أو أى الضغط النفسى، أو الإصابة بالإرهاق الشديد والأرق.

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وأوضح التقرير أن النوم الصحى يكون من 7 إلى 8 ساعات فى اليوم، لحصول الجسم على الراحة واستعادة بنيانه مرة أخرى، لكن أكثر من ذلك يكون الأمر غير جيد ويصبح الشخص مفرطاً فى النوم، حيث يعانى من صعوبة شديدة عند النهوض فى الصباح ويصاب دائما بالصداع نتيجة لكثرة ساعات النوم.

ويواجه الأشخاص الذين يعانون من الإفراط فى النوم بعض المشاكل ومنها الإصابة بالصداع الشديد، وآلام شديدة فى الظهر نتيجة النوم لفترة زمنية طويلة، بالإضافة إلى انخفاض قدرة التركيز والإرهاق الشديد والاكتئاب.

وأخيرا نصح التقرير بضرورة أخذ قسط جيد من النوم وهو من 7 إلى 8 ساعات فى اليوم.