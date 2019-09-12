شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يطورون عقاراً جديداً للحماية من ألزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق من الباحثين الأمريكيين النقاب عن تطويرهم عقارا جديدا قد يحمى من فقدان الذاكرة وتلف الأعصاب والأعراض الأخرى الناجمة عن الإصابة بمرض ألزهايمر.

وتوصلت الأبحاث ما قبل السريرية، التى نشرت فى مجلة "الصيدلة والعلاجات التجريبية"، أن العقار الذى أطلق عليه اسم أولى (BPN14770) وهو بروتين مميز لمرض ألزهايمر يكون ساما للخلايا العصبية.

ولا يزال عقار "BPN14770)قيد التطوير من قبل شركة "Tetra Therapeutics "، يمكن أن يساعد فى تنشيط هذه الآليات التى تدعم صحة الأعصاب وتمنع الخرف، حتى مع تطور مرض ألزهايمر.

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وقال الباحث بينج شوط، الأستاذ فى جامعة "بوفالو" الأمريكية "مثل هذه الملاحظات تعنى أن أمراض ألزهايمر يمكن أن يتحملها الدماغ إلى حد ما بسبب آليات تعويضية تعمل على المستويين الخلوى والمشابك".. وأضاف "تشير أبحاثنا الجديدة إلى أن عقار ( BPN14770 ) قد يكون قادرا على تنشيط آليات بيولوجية متعددة تحمي الدماغ من عجز الذاكرة والتلف العصبي وضعف الكيمياء الحيوية".

وتوصل الباحثون فى إطار أبحاثهم التى أجروها على مجموعة من الفئران، أن عقار BPN14770 ) يمنع نشاط إنزيم (4D PDE4D ) ، الذى يلعب دورا رئيسيا فى تكوين الذاكرة، والتعليم، والإلتهاب العصبى وإصابات الدماغ المؤلمة.