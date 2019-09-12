عدد وفيات حمى الضنك يتضاعف في البرازيل‎‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة في البرازيل ازدياد الوفيات الناجمة عن حمى الضنك 4 مرات في البرازيل في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب مقارنة بالفترة عينها من 2018، عندما توفي 141 شخصا.

وتعد الولايات الواقعة في الجنوب والجنوب الشرقي، مثل ساو باولو، هي الأكثر تأثّرا بهذا المرض المعدي الذي ينقله البعوض المصري الذي ينتشر في المناطق الحضرية بفعل الحرّ والرطوبة.

وشهدت البرازيل أيضا هذه السنة ارتفاعا بنسبة 44.2% في حالات حمى شيكونغونيا، وهو مرض منقول أيضا عبر البعوض أودى بحياة 57 شخصا، منهم 47 في ريو دي جانيرو.

وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة بحمى الضنك بلغت 1.43 مليون في أنحاء البلاد حتّى 24 أغسطس/آب بزيادة 7 مرات مقارنةً بالفترة عينها من 2018 (205791 حالة).

وسجّل 2015 أعلى نسبة من حالات المرض بـ1.7 مليون إصابة، من بينها 986 حالة وفاة.