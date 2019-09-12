بشرى لمرضى السكري.. أمل جديد لعلاج النوع الأول نهائيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور صلاح فؤاد، أستاذ أمراض الباطنة والغدد الصماء بكلية الطب جامعة الزقازيق ورئيس نادي مكة للسكر، إن مرض السكري من المجالات التي يحدث بها جديد كل يوم تقريبا، ولا تتوقف العلاجات عند النوع الثاني فقط، وإنما هناك آمال جديدة لعلاج مرضى السكري من النوع الأول الذي يصيب الأطفال غالبا، بواسطة الخلايا الجذعية.

أضاف في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن الدراسات لا تزال تجري حالياً في العديد من الدول حول علاج السكري بالخلايا الجذعية وقد تشهد الأعوام المقبلة ظهور علاج نهائي يشفي مرضى السكري من النوع الأول نهائيا.

وتابع أنه بالنسبة لمرض السكري من النوع الثاني، فهناك إبر جديدة تؤخذ مرة واحدة فقط أسبوعيا، تسمى "ترولستي trulicity"، ولها العديد من المميزات، أهمها أنها لا تؤخذ كل يوم، كما أن الألم الخاص بها يكاد لا يذكر، ولا يشعر المريض بأي شك أو وخز.

وأشار إلى أن من مميزات تلك الإبر أنها تجعل المريض يشعر بالشبع، وبالتالي تسهم في إنقاص الوزن، وأهم شيء أن المادة الفعالة بها تذهب للبنكرياس وتساعده على إفراز الإنسولين، لافتاً في ذات الوقت إلى أن تلك الإبر تصلح لبعض المرضى فقط وليس كلهم، ولا تؤخذ بمفردها غالبا، وإنما مع الجلوكوفاج والميتفورمين، وفق ما يحدده الطبيب حسب كل حالة، وقد يحدث معها بعض الأعراض في البداية مثل الشعور بالغثيان لبعض المرضى، ثم تخف الأعراض مع الوقت، وتستخدم مع أغلب أدوية السكري، إلا الأنواع التي تؤدي دورها نفسه.

ونصح الدكتور صلاح فؤاد مرضى السكري بضرورة الالتزام بالحمية الغذائية وجرعات الأدوية وممارسة الرياضة، تجنبا لحدوث المضاعفات التي تؤثر على جميع أعضاء الجسم.