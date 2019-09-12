شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: عدم عيادة المريض في المستشفى يؤخر شفاءه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصل استطلاع للرأي في بريطانيا إلى أن عدم تردد الزوار على المريض بالمستشفى له تأثير ضار على تعافي المريض ويؤخر شفاءه حيث يعتبر الاتصال الإنساني جزءا أساسيا من عملية التعافي، بل أن هؤلاء المرضى يميلون إلى البقاء في المستشفى لفترة أطول.

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أظهرت نتائج الاستطلاع، الذي شمل 200 ممرضة بالمستشفيات وأجرى لصالح الخدمة التطوعية الملكية وهي مؤسسة تطوعية، أن 2 من كل 5 مرضى بالمستشفى ليس لديهم أي زائر، وقد يؤثر ذلك على شفائهم، كما أن الكثيرات من الممرضات يعتقدن أن عدم الاتصال بالآخرين كان له تأثير ضار على شفاء المريض، بحيث كان من غير المحتمل تحفيز هؤلاء المرضى عن طريق المحادثة أو حتى ترك أسرتهم كما أنهم يكونون أقل عرضة لاتباع النصائح الطبية.

قال سام وورد، المدير في الخدمة التطوعية الملكية: «من المحزن أن الكثير من المرضى ليس لديهم أي زائر أثناء وجودهم في المستشفى، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى نظام دعم، لكن ليس متاح دائما بالنسبة للأسرة والأصدقاء زيارة المريض، وخاصة إذا كانوا لا يعيشون في مكان قريب».

نقلت صحيفة «تليجراف» البريطانية عن وورد قوله: «الاتصال الإنساني جزءً أساسيً من عملية التعافي، ولهذا السبب نحن متحمسون للغاية لضمان حصول الجميع على الدعم من المتطوعين».