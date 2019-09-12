شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يطورون عقارًا للحماية من مرض الألزهايمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف فريق من الباحثين الأمريكيين النقاب عن تطويرهم عقارا جديدا قد يحمى من فقدان الذاكرة وتلف الاعصاب والأعراض الأخرى الناجمة عن الإصابة بمرض الزهايمر.

توصلت الأبحاث ما قبل السريرية، التي نشرت في مجلة «الصيدلة والعلاجات التجريبية»، أن العقار، الذي أطلق عليه اسم أولى (BPN14770)، يثب آثار لويحات «الأميلويد بيتا»، هو بروتين مميز لمرض الزهايمر يكون ساما للخلايا العصبية.

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ولا يزال عقار (BPN14770)، قيد التطوير من قبل شركة «Tetra Therapeutics»، يمكن أن يساعد في تنشيط هذه الآليات التي تدعم صحة الأعصاب وتمنع الخرف، حتى مع تطور مرض الزهايمر.

وقال الباحث «بينج شوط، الأستاذ في جامعة»بوفالو«الأمريكية :» مثل هذه الملاحظات تعني أن أمراض الزهايمر يمكن أن يتحملها الدماغ إلى حد ما بسبب آليات تعويضية تعمل على المستويين الخلوي والمشابك«.. وأضاف :» تشير أبحاثنا الجديدة إلى أن عقار ( BPN14770 ) قد يكون قادرا على تنشيط آليات بيولوجية متعددة تحمي الدماغ من عجز الذاكرة والتلف العصبي وضعف الكيمياء الحيوية«.

وتوصل الباحثون في إطار أبحاثهم التي أجروها على مجموعة من الفئران، أن عقار ( BPN14770 ) يمنع نشاط إنزيم (4D PDE4D )، الذي يلعب دورا رئيسيا في تكوين الذاكرة، والتعليم، والإلتهاب العصبى وإصابات الدماغ المؤلمة.