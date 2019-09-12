علامات تكشف تعرض طفلك للتنمر في المدرسة من خلال الإجابة على بعض الأسئلة

مع العودة للمدارس، يجب على كل أم أن تتابع طفلها جيداً وترصد أي تغير في هيئته وتصرفاته وأن تحاول التعرف على زملائه الجديد وطريقة تعاملهم معه، حتى تكتشف مبكراً ما إذا كان ابنها أحد ضحايا التنمر في المدارس أم لا، وذلك لمساعدته قبل أن يتأثر سلبياً بما يتعرض له

وبالطبع، هناك علامات واضحة للغاية لتعرض الطفل للتنمر في المدرسة، مثل أن يتعرض للإصابات الجسدية في وجهه أو أحد ذراعيه أو قدميه، أو أن ترسل الإدارة لوالديه استدعاء بسبب تشاجره مع أحد زملائه، ولكن في حالات أخرى كثيرة يكون التنمر سرياً ولا يمكن اكتشافه إلا بتفصح الطفل عن كثف ومراقبة التغيرات التي تطرأ عليه، ولهذا نقدم لك الاختبار التالي لكي تكتشفي مدى قدرتك على التنبه لتعرض ابنك لمثل تلك التصرفات في مدرسته حتى تقومي بحمايته مبكراً ومساعدته على تخطيها بسلام دون أن تؤثر بأي شكل على شخصيته، فلما لا تجربي الإجابة على الأسئلة التالية!

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