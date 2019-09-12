شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يخطط لحظر السجائر الإلكترونية ذات النكهات والان مع التفاصيل
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططا لحظر بيع جميع السجائر الإلكترونية ذات النكهات المتنوعة في إطار حملة موسعة.
ويأتي التحرك في وقت يحقق فيه المسؤولون في عدد من الوفيات وربما مئات من الإصابات بأمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.
ويستخدم 8 ملايين بالغ أمريكي مثل هذه السجائر وكذلك 5 ملايين قاصر.
وعبّر ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين عن القلق بشأن زيادة استخدام القاصرين للسجائر الإلكترونية.
وحذر مسؤولون من أن النكهات الحلوة أوقعت ملايين القُصر في دائرة إدمان النيكوتين.
وقال وزير الصحة والخدمات البشرية أليكس آزار إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تعكف بمباركة ترامب على إعداد "وثيقة إرشادية" ستقود إلى حظر جميع نكهات السجائر الإلكترونية باستثناء نكهة التبغ.
وأبلغ آزار الصحفيين، خلال اجتماع مع ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بالمكتب البيضاوي: "فور انتهاء إدارة الأغذية والعقاقير من هذا الكتيب الإرشادي، سنشرع في إجراءات إنفاذ القانون لإزالة كل هذه المنتجات من الأسواق".
وذكر أن الحظر سيشمل نكهات النعناع والحلوى والفاكهة والكحوليات وغيرها.
وقال آزار إن أحدث البيانات أظهرت زيادة في استخدام صغار السن للسجائر الإلكترونية، وإن الشباب انجذبوا لنكهات مثل النعناع.
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