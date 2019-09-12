اكتشاف جديد يساعد على إطالة أمد خصوبة النساء من خلال نمو البيوض لدى الديدان

لندن - لايف ستايل
أكد علماء أن الجين الذي يتحكم في نمو البيوض لدى الديدان يمكن أن يساعد المرأة يوما ما على إطالة فترة الخصوبة.
وقام فريق من جامعة Hebrew في القدس، بتحليل الحمض النووي للديدان المستديرة، التي تملك (كالبشر) 20 ألف جين.
وكتب العلماء في مجلة "علم الوراثة"، إن شيخوخة البيوض هي أحد الأسباب الرئيسية لحدوث تشوهات لدى الأجنة، والإجهاض والعقم.
وللكشف عن الآليات الكامنة وراء شيخوخة البيوض، حلل الباحثون أنواع الديدان المستديرة Caenorhabditis elegans.
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وتبين أن بيوض الإناث تنضج في زهاء يوم، ما يجعلها أسهل للدراسة، وبعد تحديد ogr-2 وMAPK، قام العلماء بحجب الجين عبر أداة تحرير الجينات CRISPR.
وأظهرت الاختبارات أن الجين ogr-2 يتحكم في نضوج البيوض لدى الديدان. وبالتعمق أكثر، اكتشفوا مفتاحًا (MAPK) يعمل على تفعيل وإيقاف تطوير البيوض.
وعند حجب عمل ogr-2 عبر تقنية تحرير الجينات، أدى MAPK إلى جعل الديدان أقل خصوبة "على الفور".
ويأمل العلماء أن يساهم الاكتشاف الأخير بمساعدة النساء في الحفاظ على جودة البيوض الصغيرة، حتى تكون جاهزة للاستخدام، ويحسن فرص المرأة المتقدمة في العمر، في إنجاب طفل سليم.
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