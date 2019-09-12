الشرطة الكويتية تقبض على محتال أجرى عمليات تجميل جراحية في شقته

ألقت الشرطة الكويتية، القبض على رجل مصري بتهمة إجراء عمليات تجميل جراحية في شقته، مستعينًا فقط بمشاهدة عمليات مماثلة على موقع "يوتيوب" ، دون أن يكون لديه أي شهادات أو خبرة طبية.

وذكرت صحيفة القبس الكويتية أن "الرجل اتخذ من إحدى الشقق في منطقة حولي، مقرًا لإجراء عمليات تجميل بأسعار منخفضة التكاليف، وعثر داخل الشقة على الأدوات الطبية التي تستخدم في العمليات".

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله "إنّ "الطبيب الوهم" يعمل في الأصل مندوبًا لإحدى الشركات في البلاد، نشر إعلانًا تجاريًا عن أنه طبيب متخصص في إجراء عمليات التجميل، بأسعار رمزية، الأمر الذي أثار شكوك رجال المباحث ليتابعوا الإعلان ويتوصلوا إلى شقة المتهم".

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وأوضح المصدر أن الرجل "عمل في العديد من الشركات الخاصة، وليس له علاقة بالطب بتاتًا، فاستصدر إذن من النيابة العامة لمداهمة الشقة، والقبض عليه".

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وأقر الرجل، بحسب المصدر "بأنه كان يتابع البرامج الطبية، ويخصص جزءًا كبيرًا من وقته على "يوتيوب" ليتعلم كيفية إجراء عمليات التجميل".

وأشار المصدر إلى أنّه "عقب ضبطه اعترف بنشاطه الإجرامي في إجراء عمليات تجميل بغرض الربح المادي السريع".

يذكر أن الكويت تحتل المركز الثاني عربيًا من حيث عدد عمليات التجميل التي تجرى فيها سنويًا.

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