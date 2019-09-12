شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتشعر بألم المعدة بيروح ويجى.. الغازات والفيروسات ممكن تكون السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آلام المعدة الحادة شائعة وليس عادة علامة على وجود مشكلة طبية خطيرة وقد يساعد بعض العلاج الفوري فى تخفيف الألم ويمنع المضاعفات الخطيرة، فالشعور بهذا الآلم الحاد قد يؤدى إلى عدم القدرة على التحرك لفترة وجيزة حتى يخف الألم.

ووفقا لموقع" medicalnewstoday" هناك عده أسباب للشعور بآلام المعدة الحادة التي تأتي وتذهب الأسباب، ولكن من الصعب تشخيص سبب الألم الحاد وغير المتسق في المعدة بناء على هذا العرض وحده، ومن المهم ملاحظة الأعراض الأخرى والعوامل المساهمة المحتملة.

بعض أسباب آلام المعدة الحادة التي تأتي وتذهب تشمل:

الانتفاخ والغازات الغاز مشكلة شائعة تنحسر عادة بمفردها، على الرغم من أن الغازات لا تتسبب في أضرار طويلة المدى إلا أن الألم يمكن أن يتراوح ما بين خفيف ومعتدل إلى حاد وقد تزداد الأمور سوءًا على مدار عدة دقائق ثم تتحسن لتزداد سوءًا مرة أخرى، و يمكن أن تسبب العديد من المشكلات الغازات بما فى ذلك عسر الهضم، فيروسات المعدة، متلازمة القولون العصبي، ابتلاع الكثير من الهواء

الحساسيات الغذائية مثل عدم تحمل اللاكتوز.

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تسبب فيروسات المعدة تقلصات شديدة قد تأتي وتذهب عادة ما يسبق التشنج القيء والذي يوفر راحة مؤقتة، يمكن أن تستمر أعراض فيروسات المعدة لبضعة أيام يصاب بعض الأشخاص أيضًا بألم في العضلات أو حمى .

فيروسات المعدة عادة ما تكون واضحة في غضون أيام قليلة دون علاج طبي، من الضروري شرب الكثير من الماء خلال هذا الوق، إذا ازدادت الأعراض سوءًا أو بدا الشخص مصابًا بالجفاف.

الإفراط في استخدام العضلات ونمط الحياة المستقرة والصدمات الناجمة عن السقوط أو غيرها من الإصابات يمكن أن تسبب الألم في عضلات البطن أو الظهر هذه الإصابات يمكن أن تسبب الألم الذي يأتي ويذهب.