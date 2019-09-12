شكرا لقرائتكم خبر عن مش عمال على بطال.. اعرف مواعيد وفوائد التعرض للشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل التعرض لأشعة الشمس يحتاج مواعيد محددة؟..سؤال يقوم بطرحه العديد من الأشخاص لمعرفة أضرار وفوائد التعرض لأشعة الشمس بشكل دائم، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة وفقا لموقع "webmed".

جميعنا نعلم أن التعرض لأشعة الشمس يعد من الأشياء الصحية لجسمنا ولعقلنا، وهناك العديد من الفوائد الأخري ومنها:

-التعرض للشمس يساهم في تنظيم ساعاتك البيولوجية، هذا ما أكده العديد من الدراسات الطبية الحديثة.



فوائد اشعة الشمس

-أشعة الشمس تساهم في نمو الجسم، والحد من التعرض للضعف ولذا لا تتردد في التعرض لها في الصباح.

-عند التعرض لأشعة الشمس فأنت تعمل علي تحفيز الجسم علي إنتاج بعض الهرمونات التي تساعدك في النوم والاستيقاظ، فعند بدء الليل يقوم الجسم بإفراز مادة الميلاتونين التي تساعد علي النوم.

Advertisements

-من أهم الفوائد أيضا معالج الأرق، فالتعرض لأشعة الشمس يساعد علي إفراز بعض الهرمونات التي تساعد علي النوم وتهدئة الأعصاب.

وإن كنت تعاني من صعوبة الخلود للنوم، فإن التعرض لمدة ساعة لأشعة شمس الصباح يساعد في تحفيز العقل والجسم في الوقت الصحيح، وهو ما سيساعدك على الشعور بالنعاس عندما تذهب إلى الفراش.

-الحصول علي الراحة النفسية التي تساهم بشكل كبير في الحد من التعرض للإكتئاب.

-الحد من الإصابة بنقص في فيتامين "د" بالجسم، وهذا يحافظ أيضا علي صحة الأسنان والعظام.

وأخيرا نصح التقرير، بضرورة التعرض لأشعة الشمس في وقت الصباح أي قبل الظهر ، وبعد العصر حتي المغرب، فهذه هي أفضل الأوقات.