شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا يتعرض للاختناق.. طرق التعامل مع الطفل عند ابتلاع جسم غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شقاوة الأطفال وفضولهم نحو اكتشاف العالم من حولهم تجعلهم يضعون كل شيء غريب فى فمهم لتذوقه او اكنتشاف طعمه والكشف عن هويته، وهو ما قد يعرضهم لمشاكل صحية خطيرة، قد ينجح الجسم في طرد هذه الجسم الغريب ولكن فى حاله فشل ذلك قد تستقر بعض الأجسام في المريء مما يؤدى إلى حدوث مشاكل صحية خطيرة.





ووفقا لموقع " webmed"عند ابتلاع جسم حاد لابد من اخراجه بأسرع وقت ممكن لتجنب تعرض غشاء المريء لمزيد من الجروح، او فى حاله ابتلاع بطارية الألعاب الصغيرة والتى قد تصيب نسيج المريء. إذا كان الطفل قادر على السعال بقوة عليه أن يستمر في السعال، أما إِذا كان الطفل يعاني من الاختناق وكان غير قادر على الكلام أو البكاء أو الضحك بقوة هناك 5 اسعافات أولية طارئه يجب القيام بها لعدم حدوث مضاعفات خطيرة وهى:

صفع الطفل على ظهره 5 مرات.

الوقوف خلف الطفل المصاب بالاختناق ووضع إحدى الذراعين على صدر الطفل المصاب لدعمه.

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حني الطفل من منطقة الخصر بحيث يكون القسم الأعلى من الجسم موازياً للأرض.

توجيه خمس صفعات منفصلة بعظمة راحة اليد على ظهر الطفل المُصاب بين لوحي الكتف.





عمل 5 ضغطات على البطن.

المناوبة بين الصفعات الخمس على الظهر والضغطات البطنية الخمس لحين خروج الجسم العالق.

يجب نقل الطفل فورا إلى المستشفى فى حالة عدم نزول الجسم العالق بعد القيام بالإسعافات الأولية.